Forsker: Rusland vil afslutte krigen hurtigst muligt

Forsker vurderer, at den russiske præsident forsøger at få afsluttet krig hurtigst muligt, grundet tidspres.

Det er et udtryk for desperation, når den russiske præsident, Vladimir Putin, annoncerer en delvis mobilisering i Ukraine, oven på de snarlige folkeafstemninger, som Rusland annoncerede tirsdag.

Sådan lyder vurderingen fra Flemming Splidsboel Hansen, som er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier (Diis.)

- Det er en russisk præsident, som håber at få afsluttet krigen i Ukraine meget hurtigt. Det er en samlet løsningspakke, han lægger frem, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Han vurderer, at den delvise mobilisering skal være med til at sikre, at Rusland kan bevare kontrollen med de dele af Ukraine, som landet gerne vil indlemme i Rusland.

- De har forsøgt at undgå at mobilisere, og det er også derfor, at den er trukket ud så længe, og det er også derfor, at der kun kommer en delvis mobilisering, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Men han peger på, at man i løbet af de seneste uger har talt mere mobilisering i de russiske medier.

Tirsdag blev der bebudet folkeafstemninger i de fire regioner, Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson.

Onsdag morgen blev det fulgt af en sjælden tale fra den russiske præsident, Vladimir Putin. Her bebudede præsidenten en delvis mobilisering. Den skal omfatte 300.000 soldater i den russiske reserve.

Flemming Splidsboel Hansen peger på, at der kan opstå en meget mærkelig situation.

Der er lagt op til, at hele området i de fire regioner skal indlemmes i Rusland. Ikke kun de dele, som Rusland har kontrol med.

- Der er ukrainske tropper inde på nogen af dem. Og det vil være en vildt underlig situation, hvor Putin kan gøre sig selv lidt sårbar. Fordi der vil være russere, som vil sige "hvorfor gør vi ikke noget ved det?", siger han.

Flemming Splidsboel Hansen mener også, at Rusland er under pres på flere måder. Både under tidspres og materielt pres.

- Krigen lige nu udvikler sig mere til Ukraines fordel, og nu er der snart gået syv måneder, og det er et problem for Putin, siger han.

Han mener, at det er meget muligt, at der også kan være et pres fra Ruslands allierede - Kina og Indien.

/ritzau/