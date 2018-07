Forsker: Sag om voldelig vagt ødelægger Macrons image

Videoer af en voldelig sikkerhedsvagt skader den franske præsidents ellers gode image, mener Frankrig-kender.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har i sit år som præsident haft et image som et moralsk fyrtårn og de rene hænders mand. Men det slås nu i stykker af en sag om en voldelig sikkerhedsvagt.

Sådan vurderer Henrik Prebensen, seniorforsker ved Københavns Universitet, og Frankrig-kender.

- Han har skabt sig et image som en meget mere retfærdig præsident. Det image bliver nu ødelagt, siger han.

- Sagen sviner ham voldsomt til. Han får meget svært at snakke sig ud af den. Han har ikke sagt et ord indtil nu, og det er også bemærkelsesværdigt, siger han.

Macron har fået massiv kritik på grund af sagen om den tidligere sikkerhedsvagt Alexandre Benalla.

Sagen kom frem, da den franske avis Le Monde offentliggjorde en videooptagelse, der viser Alexandre Benalla, der iført en politihjelm slår en mandlig demonstrant i Paris 1. maj.

Dagen efter offentliggjorde avisen en anden video, der viser Benalla smide en ung kvinde i jorden under samme demonstration.

Fredag blev den 26-årige sikkerhedsvagt fyret, og søndag blev sikkerhedsvagten så formelt sigtet for vold mod to demonstranter i Paris 1. maj.

Henrik Prebensen mener, at hele sagen er rigtig underlig. Han påpeger, at selv om Benalla kaldes sikkerhedsvagt i flere medier, så har han ingen officiel myndighed.

- Han har ingen juridisk ret til at slå eller bære våben. Derfor er det fuldstændig uhørt det her. Derfor er det mærkeligt, at Macron ikke har kunnet se, at det var fuldstændig ude i hampen og reagerede med det samme, siger forskeren.

Den franske indenrigsminister, Gérard Collomb, skal mandag formiddag klokken ti udspørges om sagen i et åbent samråd i den franske nationalforsamling, og tirsdag skal han grilles af Senatet.

Ifølge flere medier kendte indenrigsministeren angiveligt til sikkerhedsvagtens voldelige optræden, inden sagen kom frem i offentligheden.

Den 26-årige Benalla blev nemlig suspenderet i to uger uden løn allerede i maj, men han fortsatte derefter som en del af sikkerhedsopbuddet omkring præsidenten.

