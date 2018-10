Forsker ser ingen europæiske arvtager efter Merkel

I EU-regi får ingen af statslederne samme vægt som Angela Merkel har haft som tysk kansler, vurderer forsker.

Der bliver et tomrum i europæisk politik, når den tyske kansler Angela Merkel forlader scenen ved næste valg. Det vurderer professor Rebecca Adler-Nissen, der blandt andet forsker i EU-politik.

- Man kan slet ikke overvurdere den betydning, hun har haft for den måde, EU har udviklet sig på og for hvilken retning, EU er gået i, siger Rebecca Adler-Nissen.

Angela Merkel har mandag annonceret, at hun agter at stoppe som partiformand for de konservative CDU ved næste partikongres og ikke mindst som kansler ved næste valg.

Ifølge professoren har Merkels vægt på den europæiske scene betydet, at EU's håndtering af forskellige områder har været præget af den tyske linje.

- Det gælder spørgsmålet om eurozonen og eurokrisens håndtering. Og det gælder hele migrations- og flygtningespørgsmålet, men også den måde hun har placeret Tyskland som central spiller og helt uundgåelig hovedperson i alle topmøder i EU det sidste årti, siger Rebecca Adler-Nissen.

Ifølge professoren har ingen anden EU-leder samme vægt, men øjnene vil nu rettes mod Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

- Alt andet lige vil Frankrigs Macron komme til at tegne en retning, når stats- og regeringscheferne mødes i den umiddelbare fremtid, siger forskeren.

- Men Macron kan ikke sætte retningen alene. Han er afhængig af den til enhver tid siddende tyske kansler, og den tysk-franske akse er blevet vigtigere i lyset af Brexit (Storbritanniens exit fra EU, red.).

- Det bliver fuldstændig umuligt at løfte den arv. Også fordi EU ser anderledes ud i dag. Det er mere splittet.

Ifølge Rebecca Adler-Nissen har Danmark ved flere lejligheder nydt godt af, at Angela Merkel kæmpede for de samme interesser som Danmark.

/ritzau/