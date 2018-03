Forsker: Sisi er presset fra Egyptens vælgere

Det, præsident Sisi har lovet vælgerne at levere, er ikke blevet leveret, siger dansk seniorforsker i Kairo.

Resultatet var givet på forhånd, længe inden egypterne gik til stemmeurnerne ved præsidentvalget i denne uge.

Foruden den siddende præsident, Abdel Fattah al-Sisi, stillede kun en enkelt - relativt ukendt - kandidat op.

Derfor var det kun valgdeltagelsen, der reelt var spænding om. Den kan give et fingerpeg om opbakningen til præsidenten.

- Når resultatet er givet på forhånd, er der kun den ene faktor tilbage. Det betyder ekstra meget med valgdeltagelsen, fordi der ikke er andre kandidater, og fordi Sisi er en præsident med store problemer, forklarer Rasmus Boserup, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

Torsdag eftermiddag tyder det på, at valgdeltagelsen ligger relativt lavt, lige under 40 procent. Det betegner Rasmus Boserup som "smertegrænsen" for, hvad der kan siges at være et tilstrækkeligt politisk mandat fra vælgerne.

- Han er presset fra vælgerne. Det han sagde, at han ville levere, er ikke blevet leveret, siger forskeren.

Sisi blev valgt til sin første embedsperiode i 2014, året efter, at han havde stået i spidsen for et kup mod den siddende præsident, islamisten Mohamed Mursi.

Her havde han større opbakning til sine løfter om at få gang i økonomien og få styr på sikkerheden.

På trods af problemerne har præsident Sisi imidlertid reel opbakning blandt mange egyptere. Så meget, at han muligvis kunne have vundet ved et frit og retfærdigt valg, mener flere iagttagere.

Men i manglen på stærke kandidater ved dette valg, har Sisi og hans styre lagt ekstra vægt på at få så mange egyptere som muligt til stemmeurnerne.

Kritikken af valget har været massiv fra udlandet, hvor iagttagere har betegnet det som "en farce" og "en parodi på et demokrati".

Regeringen i Egypten har reageret på kritikken udefra ved at opfordre egypterne til sammenhold og til at bakke op om præsidenten, mens landet er i krig med "terrorister" på Sinai-halvøen.

/ritzau/