Forsker: Spredning af stor kolonne tyder på større angreb på Kyiv

Rusland forbereder et større angreb på Ukraines hovedstad, vurderer militærforsker ved forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen.

Det bygger han på oplysninger fra det britiske forsvarsministerium. Lørdag morgen meddelte briterne, at en over 60 km lang russiske militærkonvoj er begyndt at sprede sig nær hovedstaden Kyiv.

- Russerne har gang i en stor offensiv lige nu for at prøve at få kontrollen over Kyiv ved at omringe den, siger han.

Gennem Kyiv går floden Dnepr. Anders Puck Nielsen vurderer, at ikke kun den lange militære konvoj lægger an til en angreb på den ukrainske hovedstad.

- Militærkonvojen er i gang med at skulle omringe Kyiv på vestsiden af floden, mens der vil komme russiske soldater til fra Kharkiv og forsøge at sætte sig på østsiden af byen, siger han.

/ritzau/