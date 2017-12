Forsker: USA er splittet om udenrigspolitikken

Ny national sikkerhedsstrategi efterlever ikke Donald Trumps vision for udenrigspolitikken, siger forsker.

USA's præsident, Donald Trump, præsenterede mandag landets nye nationale sikkerhedsstrategi.

Men USA er et delt land, i forhold til hvordan Trumps administration ser på udenrigspolitik.

Det siger forsker i vestlig sikkerhedspolitik på Københavns Universitet Kristian Søby Kristensen.

- Der er i vid udstrækning elementer af kontinuitet, som peger tilbage på Obama-administrationens grundlæggende tanker om, hvordan international politik ser ud, mere end Trumps egne idéer om det, siger han om sikkerhedsstrategien.

Trump har ifølge Kristian Søby Kristensen ikke kunnet rydde helt ud i de gamle værdier i USA's udenrigspolitik. Sikkerhedsstrategien er ikke skrevet til punkt og prikke efter Trumps idéer.

- Der er den radikale Trump-udgave af USA, der skal vinde i en gammeldags konkurrence om international politik. Så er der den nationale sikkerhedsstrategi, som giver udtryk for det samme, men også for en række mere multilaterale elementer, siger Kristian Søby Kristensen.

Kina og Rusland er fokuspunkter i strategien. Her mener USA's ledelse, at de to stormagter kæmper om at overtage noget af USA's magt og indflydelse i verden.

- Kina og Rusland udfordrer amerikansk magt, indflydelse og interesser. De forsøger at undergrave amerikansk sikkerhed og velstand, lyder det i sikkerhedsstrategien ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/