Forsker: USA's exit fra missilaftale kan føre til oprustning

USA's reaktion på russisk brud på missilaftale kommer ikke som en overraskelse, siger Professor Ole Wæver.

USA's præsident Donald Trumps forslag om at trække USA ud af nedrustningsaftalen INF, kan føre til en omkostningsfuld og destabiliserende oprustning af våbensystemer.

Det mener Ole Wæver, professor i international politik ved Københavns Universitet.

- Det vil betyde en øget oprustning af våbensystemer, som dels er omkostningsfulde, men også potentielt meget destabiliserende, siger Ole Wæver.

USA's reaktion kommer i kølvandet på, at Rusland er blevet beskyldt for at have brudt aftalen flere gange. Det erkender professoren, men USA vælger en forkert måde at lægge pres på, mener han.

- Russerne har brudt aftalen, så det er ikke overraskende, at USA reagerer, siger Ole Wæver og tilføjer:

- Problemet er bare, at man kunne opnå meget mere ved at insistere på, at aftaler er vigtige, i stedet for at sige, at aftaler er noget, vi vil være fri for.

Ole Wæver påpeger, at der bag Trumps udmelding gemmer sig en person med sin egen dagsorden.

Presset for at opsige denne aftale kommer nemlig fra Trumps sikkerhedsrådgiver John Bolton.

- Han er en mand, der er vanvittig ensidig modstander af våbenkontrolaftaler. For ham er dagsordenen at få afviklet denne aftale, siger Ole Wæver.

Ifølge Ole Wæver er nedrustningsaftalen vigtig, fordi den udelukker en hel kategori af våben - nemlig mellemdistanceraketter.

/ritzau/