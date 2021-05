Forskere advarer om tredje coronabølge i Storbritannien

Selv om Storbritannien har vaccineret cirka 60 procent af befolkningen, frygter forskere en tredje virusbølge.

Forskere har advaret flere ministre i Storbritannien om, at en tredje smittebølge kan ramme landet.

Det skriver avisen The Guardian.

Antallet af daglige smittetilfælde er steget med over 3000 om dagen de seneste seks dage i træk, fremgår det af landets smittetal.

Ikke siden marts har niveauet af nye daglige smittede været så højt.

Samtidig er der dukket flere tilfælde op af den coronavariant, der først blev opdaget i Indien, og som formentligt er mere smitsom end andre varianter.

- Antallet af nye tilfælde er stadig relativt lavt i øjeblikket. Men alle bølger begynder med et lavt antal, der buldrer i baggrunden og derefter eksploderer.

- Det, vi ser nu, er tegn på en kommende bølge, siger forskeren Ravi Gupta fra Cambridge University ifølge BBC.

Meldingen om en tredje bølge kommer, på trods af at vaccineudrulningen i Storbritannien går godt. 60 procent af befolkningen har modtaget mindst et stik med en vaccine.

- Det (vaccinerne, red.) kan give en falsk følelse af, at man er sikker i noget tid. Og det er vores bekymring, siger Gupta ifølge BBC.

Advarslen om en tredje coronabølge kan komme til at stikke en kæp i hjulet på landets planer om at løfte alle restriktioner om tre uger, skriver The Guardian.

Regeringen mener, at det er for tidligt at spekulere i, hvorvidt planerne om en genåbning skal udskydes fra den 21. juni.

/ritzau/