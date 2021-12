Forskere advarer om voldsomt stigende dødstal i England

England står over for en omfattende bølge med Omikron-varianten af coronavirus, og uden restriktioner er tusindvis i fare for at dø.

Sådan advarer en række forskere den britiske regering, skriver BBC.

Ifølge en prognose kan antallet af dødsfald med varianten variere fra 25.000 til 75.000 inden slutningen af april, hvis ikke der sættes ind.

Tallet varierer, da det stadig er usikkert, hvor godt vaccinen beskytter mod Omikron.

Hidtil er over 127.000 mennesker i England døde med coronavirus, mens over ni millioner er blevet smittet. Der bor knap 56 millioner mennesker i England.

En anden forsker, der ikke er knyttet til undersøgelsen, siger ifølge BBC, at det værst tænkelige scenarie med 75.000 døde i løbet af de næste måneder er usandsynligt.

Prognosen er lavet af forskere fra London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), som også rådgiver den britiske regering.

Forskerne er blevet bedt om at opstille en række scenarier for, hvad der vil ske med Omikron-varianten.

Forskningen er baseret på antagelsen om, at Omikron er mindre alvorlig, hvis man er blevet vaccineret.

En høj andel af vaccinerede med et tredje stik vil højst sandsynligt også hjælpe med at afbøde alvoren af varianten, vurderer forskerne.

Lørdag blev der registreret 54.073 nye tilfælde af coronavirus i Storbritannien. Af dem var 633 tilfælde med Omikron-varianten. Det reelle antal af varianten, vurderes dog at være højere.

Nick Davies, der er en af forskerne bag prognosen, siger, at Omikron spreder sig meget hurtigt, og den sandsynligvis bliver den mest dominerende variant i Storbritannien ved udgangen af året.

Han siger at baseret på, hvordan smitten stiger i øjeblikket, kan Storbritannien forvente, at der kommer en stor bølge med varianten.

I så fald vil det blive nødvendigt med restriktioner for at forhindre, at hospitalerne bliver overvældede.

