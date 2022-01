Forskere: Anne Frank blev måske forrådt af jødisk jurist

Ny bog: En jødisk mand røbede måske Anne Frank og hendes families skjulested for at redde sin egen familie.

Et af de store mysterier fra Anden Verdenskrig kan være blevet løst, efter at en efterforskning har vist, at det formentligt var en jurist, som i sin tid forrådte Anne Frank og en række andre jøder til nazisterne.

Den pågældende, Arnold van den Bergh, var selv jøde og røbede måske Anne Frank og hendes families skjulested i Amsterdam for at redde sin egen familie.

Det viser en seks år langt efterforskning under ledelse af en tidligere FBI-agent, Vince Pakoke.

Familien Frank og fire andre jøder skjulte sig for nazisterne i et baghus i Amsterdam. Men den 4. august stormede en SS-kommando bygningen i Prinsengracht 263.

Alle beboerne blev sendt i koncentrationslejr.

Anne Frank døde i Bergen Belsen som 15-årig. Kun hendes far Otto Frank overlevede.

De nye beviser og indicier er baseret på en moderne dataknusende teknik kombineret med fundet af en anonym note, som blev sendt til Otto Frank, og som nævnte Van den Bergh som angiveren. Det fremgår af en ny bog om efterforskningen.

Museumsfolk i Anne Franks hus i Prinsengracht 263 i Amsterdam siger, at de finder bevismaterialet i den nye bog af den canadiske forfatter Rosemary Sullivan "imponerende", men at der er behov for yderligere undersøgelser.

Der har været fremsat mange forskellige teorier om, hvad der førte til nazisternes razzia den 4. august, hvor det uopdagede hemmelige anneks i huset ved en Amsterdamkanal blev afsløret. Familien Frank havde kunnet leve skjult på stedet i to år.

Det mest sandsynlige svar på gåden er, at juristen Arnold van den Bergh overlod en liste over jøders gemmesteder i Amsterdam til den tyske besættelsesmagt.

Anne Franks Dagbog er solgt i over 30 millioner kopier.

Van den Bergh, som døde af strubecancer i 1950, har ikke tidligere vakt særlig interesse hos de historikere, som har efterforsket sagen. Han var med til at stifte Det Jødiske Råd, som nazisterne tvang jøder til at danne for at organisere deportationer fra Holland.

Der er især blevet lagt vægt på, at Otto Frank i 1964 fortalte detektiver, at han kort efter krigen havde modtaget en note, hvor Van den Bergh blev nævnt som den, der havde forrådt hans familie.

Ronald Leopold, som er direktør for Anne Frank s Hus, siger, at der er kommet nye vigtige oplysninger frem, men at flere spørgsmål må besvares, da der kræves absolut sikkerhed, "hvis man sender nogen ned i historien som forræderen mod Anne Frank".

