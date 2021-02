Forskere: Coronavaccination minimerer risiko for indlæggelse

85-94 procent lavere risiko er der for at blive indlagt med corona, hvis man er vaccineret, viser studie.

Nye forskningsresultater viser, at der er tæt på ingen risiko for at blive indlagt med coronavirus, hvis man er blevet vaccineret mod coronavirus.

Det fremgår af resultater fra universiteter i Skotland samt skotske sundhedsmyndigheder. Det skriver det britiske medie The Guardian.

Forskerne har kigget på data fra 21 procent af befolkningen i Skotland, som er blevet vaccineret mellem 8. december sidste år og 15. februar i år.

Heraf fremgår det, at risikoen for at blive indlagt med coronavirus falder med 85 procent for dem, der har fået coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Imens er risikoen 94 procent lavere med vaccinen fra AstraZeneca i kroppen.

Resultaterne viser, at vaccineprogrammet i Skotland virker. Det siger læge Josie Murray fra de skotske sundhedsmyndigheder, som har været involveret i undersøgelsen.

- Den strålende nyhed er, at vaccineprogrammet i sin nuværende form virker.

- Den anden fantastiske nyhed er, at vi potentielt beskytter vores hospitaler fra mennesker, der har brug for hjælp som følge af coronavirus, fordi de har fået vaccinen, siger hun til The Guardian.

Det er data fra 1,14 millioner uddelte vaccinedoser, der blev givet i perioden, som forskerne har undersøgt.

Omkring 650.000 mennesker har fået Pfizer/BioNTech-vaccinen. Vaccinen fra AstraZeneca er blevet givet til 490.000 mennesker.

/ritzau/