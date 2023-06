Forskere finder bevis på universets baggrundssummen

Astronomer fra hele verden oplyser torsdag, at de har fundet det første bevis på en langvarig teori om, at bølger med tyngdekraftens virkning skaber en "baggrundssummen", der lyder i hele universet.

Gennembruddet er gjort af hundredvis af videnskabsfolk, der har brugt radioteleskoper i Nordamerika, Europa, Kina, Indien og Australien i årevis.

Det hyldes som en milepæl, der åbner et nyt vindue ind i universet.

Det var den verdenskendte Albert Einstein, der for over et århundrede siden forudsagde, at disse bølger findes. Bølgerne er krusninger i det stof, som universet er lavet af, der rejser gennem universet med lysets hastighed næsten uhindret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bølgernes eksistens blev bevist i 2015.

Mens bølgerne rejser gennem det ydre rum strækker og maser de meget svagt alt, hvad de rejser igennem.

Forskerne har dog ikke definitivt registreret bølgerne endnu, fordi de ikke har nået den såkaldte five sigma-standard af vished. Five sigma-standarden indikerer, at der en ud af million chance for, at noget bare er et statistisk lykketræf.

- Vi er frustrerende tæt på at nå dertil, siger Michael Keith, en europæisk forsker, der har været med til at lave opdagelsen.

Den mest fremtrædende teori er, at bølgerne kommer fra supermassive sorte huller, der befinder sig i midten af galakser, der langsomt fusionerer.

Artiklen fortsætter under annoncen

De store huller er utroligt store - sommetider flere milliarder gange så store som solen.

Daniel Reardon, en australsk forsker, der har været med til at undersøge fænomenet, siger, at hvis bølgerne bliver endeligt bevist, kan de være "en summen af alle de binære systemer af supermassive sorte huller, der snurrer rundt om hinanden i kernen af galakser overalt i universet".

Michael Keith siger, at denne "baggrundssummen fra alle de sorte huller" er som "at sidde i en larmende restaurant og høre alle folk tale".

/ritzau/AFP