Forskere finder muligt tegn på liv på planeten Venus

Videnskabsfolk har fundet en gasart i Venus' skyer, der måske for første gang kan vise liv uden for Jorden.

Videnskabsfolk siger mandag, at de i Venus' meget giftige skyer har fundet en gas kaldet phosphin, som kan tyde på, at mikrober lever på planeten.

Altså at der måske findes liv uden for Jorden.

Det internationale forskerhold har spottet phosphinen ved hjælp af James Clerk Maxwell Teleskopet på Hawaii og ALMA-radioteleskopet i Chiles Atacama-ørken.

Forskerne har dog ikke fundet konkrete nye former for liv. Men de bemærker, at phosphin på Jorden produceres af bakterier, som er i stand til at begå sig i miljøer, der er udpint for ilt.

- Jeg blev meget overrasket, ja nærmest lammet, siger astronomen Jane Greaves fra Cardiff's universitet i Wales. Hun er ledende forfatter på det forskningsresultat, der offentliggøres i Nature Astronomy.

- Med det, som vi i øjeblikket ved om Venus, så er den mest plausible forklaring på phosphinen - hvor fantastisk det end måtte lyde - liv, siger astrofysiker Clara Sousa-Silva fra det amerikanske universitet MIT.

/ritzau/Reuters