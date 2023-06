Forskere finder oversvømmet middelalderkirke tæt på Danmark

Under havoverfladen har forskere fundet resterne af en kirke fra middelalderbyen Rungholt ved Slesvig i Nordtyskland.

Det fortæller Ruth Blankenfeldt, arkæolog ved center for baltisk og skandinavisk arkæologi (ZBSA) i Slesvig, til Berlingske.

- Det har været en stor kirke, for den havde en længde på omkring 40 meter og en bredde på 15 meter, siger hun til avisen.

Rungholt blev oversvømmet under den stormflod, som kaldes Den Store Manddrukning.

Den skete i januar 1362. Forskere mener, at mellem 10.000 og 30.000 mennesker døde i løbet af en enkelt nat, skriver Berlingske.

Omkring de nyfundne kirkerester har forskerne desuden fundet strukturer af at bysamfund i en længde af cirka to kilometer.

- Det viser alt sammen, at det efter datidens forhold var en stor by, der forsvandt i havet, siger Ruth Blankenfeldt til avisen.

Historikere anslår, at der har boet omkring 2000 mennesker i Rungholt. Det gør det til en by på størrelse med Ribe og Kiel i samme periode.

Middelalderbyen ligger under den del af Vadehavet, der er en del af Unescos verdensarvsliste.

Det betyder, at forskerne ikke må bruge motoriserede køretøjer og gravemaskiner. Derfor er fundene gjort ved at grave i mudderet under lavvande.

Den Store Manddrukning er ifølge Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, en af de største naturkatastrofer i Vadehavets historie.

Knap 300 år senere i 1634 blev området ramt af Den Anden Manddrukning. Her nåede vandstanden ifølge DMI op på 6,3 meter over normalen, og også den danske by Ribe stod under vand.

Flere steder ved Vadehavet er de historiske oversvømmelser markeret på stormflodssøjler. Her kan man se, hvor højt vandet stod.

I Ribe viser et mærke på en søjle ved prædikestolen i domkirken, at vandet stod omkring 1,7 meter over gulvet under Den Anden Manddrukning.

/ritzau/