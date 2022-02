Forskere gør stort gennembrud i at danne energi som Solen

Den tidligere rekord for at producere energi via kernefusion er blevet klart overgået på britisk laboratorie.

En gruppe europæiske forskere har opnået en "milepæl", når det kommer til at producere energi gennem kernefusion.

Det siger forskerne onsdag ifølge britiske BBC og nyhedsbureauet AFP.

Kernefusion er samme proces, som Solen - og andre stjerner - bruger til at generere varme og energi. Hvis processen kan genskabes på Jorden, kan det potentielt hjælpe med at skabe enorme mængder energi.

Forskerne har på laboratoriet Joint European Tours (JET) genereret 59 megajoule energi i løbet af fem sekunder, skriver BBC.

Forsøget blev gennemført i december sidste år. Den producerede mængde energi er over dobbelt så stor som den hidtidige rekord ved et lignende forsøg. Den tidligere rekord blev sat i 1997.

Bedriften kaldes derfor et gennembrud og anses for at været et skridt på vejen mod at kunne producere store mængder sikker og grøn energi.

Det vil potentielt være et effektivt våben i kampen mod klimaforandringer.

Selv om der er tale om atomteknologi, så indebærer fusionsenergi ikke de samme risici som fissionsenergi, der anvendes i kraftværker. Omvendt er det altså heller ikke lykkedes at udbrede i stor skala endnu.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skriver om fusionsenergi, at der er god grund til, at forskerne interesserer sig for den særlige energiproces.

Blandt fordelene ved fusionsenergi er således, at det kan give "adgang til en CO2-fri energiproduktion i meget store mængder".

Også i forhold til eventuelt affald er fusionsenergi fordelagtig, skriver DTU:

- Affaldsproduktet er små mængder radioaktivt affald, der henfalder væsentligt hurtigere end det radioaktive affald fra atomkraftværker.

DTU tilføjer, at en fusionsreaktor ikke kan løbe løbsk som en fissionsreaktor.

Fusionsenergi er besværligt, da der ligger mange tekniske vanskeligheder i produktionen. Det kræves blandt andet, at to isotoper af hydrogen opvarmes til ti gange højere temperatur end Solens midte for at skabe plasma.

/ritzau/