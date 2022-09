Et forskerhold har vundet en satirisk nobelpris for at vise, at hjerter synkroniseres ved forelskelse.

Forskere hædres for at vise synkroniserede hjerter ved forelskelse

Et hold af forskere, primært fra det hollandske Leiden Universitet, har torsdag modtaget en såkaldt Ig Nobelpris for deres usædvanlige arbejde med at undersøge, hvordan kroppen reagerer på forelskelse.

Prisen er i kategorien kardiologi, og derfor var det da også passende, at den gik til forskning, der havde med forelskelse at gøre.

Faktisk viser forskernes fund, at nyforelskede menneskers hjerterytmer synkroniseres, når de ser hinanden.

Prisen blev overrakt ved en virtuel prisuddeling af den amerikanske økonom Eric Maskin, som i 2007 modtog den prestigefyldte Nobelpris for sit arbejde med økonomiske regnemodeller.

Ig Nobelprisen er et satirisk alternativ til Nobelprisen. Ifølge arrangøren bag, Improbable Research, hædrer prisen forskning, som "får folk til at grine ... Og så tænke".

Ud over en hjemmelavet pris, som består af et printet A3-papir viklet om, hvad der mest af alt ligner en kagedåse, får forskerne hver en zimbabwisk pengeseddel.

Pengesedlen er en ti billioner dollar-seddel. Det er ikke helt klart, hvornår den er fra, men den kan stamme fra Zimbabwes periode med høj inflation efter årtusindskiftet, hvor der blev udstedt pengesedler på op til 100 billioner zimbabwiske dollar.

En af forskerne bag undersøgelsen, professor Mariska Kret, siger, at "mennesker synkroniseres på samme niveauer, som vi som regel ikke tænker over".

- Vi har det med at tænke, at vi er rationelle mennesker, men der er faktisk mange underbevidste processor, som har indflydelse, siger hun.

140 personer blev i studiet sendt på stævnemøde med en ukendt partner. Her blev deres blik, ansigtsudtryk, kropssprog, svedaktivitet og hjerterytme målt.

Ingen af delene viste i sig selv at være gode indikationer på tiltrækning. Forskerne forklarer det med, at meget af det viste, at folk flirter. Men det kan selvsagt sagtens foregå, fordi folk forsøger at vinde deres partners gunst.

Studiet viste dog, at i desto højere grad partneres hjerterytmer synkroniseredes, desto mere tiltrukket var de af hinanden.

Ud over for forskning i kardiologi uddeles Ig Nobelprisen i blandt andet litteratur, biologi og en række andre felter.

/ritzau/