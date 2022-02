Forskere har fundet over 100.000 nye RNA-virusser, som kan være en hjælp til at bekæmpe den næste pandemi.

Covid-19, ebola og influenza forårsages alle af et virus af RNA-typen, hvor arvemassen består af RNA og ikke af DNA.

- Den nye indsigt fra undersøgelserne er vigtig for beredskabet ved nye pandemier, skriver forskerne bag undersøgelsen i tidsskriftet Nature.

- At så mange virusser er opdaget, viser os, at vi kun har haft kendskab til en brøkdel af alle de RNA-virus som findes, siger Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi ved universitetet i Göteborg.

Tomas Bergström fremhæver, at næste gang et virus krydser artgrænsen fra dyr til menneske og forsøger at sprede sig, så vil kendskabet til de mange RNA-virusser gøre det betydeligt lettere at få fastslå, hvilket virus det drejer sig om.

Forskere siger, at RNA-virusser er kendt for at mutere meget nemt.

Det har været antaget, at der findes en mængde af denne virus, som vi ikke kender til, men forskerne har været usikre på, hvor mange. I et nyt studie har et internationalt forskningsteam ifølge Bergström påvist 130.000 ukendte RNA-virus.

Han sammenligner det med, at man blot kar kendt nogle får kvadratcentimeter af en enorm overflade.

I studierne har forskerne analyseret data fra 5,7 millioner biologiske prøver, som er foretaget og lagret over en periode på 15 år. Den enorme mængde data er blevet bearbejdet i 22.500 computerprocesser, der er blevet koblet sammen.

Der er herefter blevet søgt efter en særlig sekvens af gener, som findes hos alle RNA-virus, der kan inficere pattedyr. Gensekvensen indeholder virussets "bæreevne" i forhold til RNA-virusser.

Teknikken er blevet sammenlignet med den, der anvendes i efterforskninger af forbrydelser, hvor genetisk materiale anvendes ved sporing af mistænkte kriminelle.

