Forskere har tilsyneladende fundet sø på Mars

Forskere har onsdag præsenteret fund af en saltvandssø på Mars 1,5 kilometer under isen.

Radarinstrumenter på et rumfartøj har ifølge en række internationale nyhedsbureauer fundet, hvad der tilsyneladende er en sø på Mars. Søen befinder sig under 1,5 kilometer is på planetens sydlige pol.

Ifølge de forskere, der har fremlagt fundet, er det muligt for mikrobiologisk liv at leve i søen, der er af saltvand.

Søen er omkring 20 kilometer i diameter. Det er ifølge Reuters første gang, at forskere har fundet en flydende mængde vand i det omfang.

Hvorvidt andre planeter end Jorden er beboet af liv, har været længe været et af forskningens største spørgsmål.

/ritzau/