Forskere: Klokken er to minutter i dommedag

Truslen fra Nordkoreas atomprogram, krise mellem Vesten og Rusland og klimaforandringer er med til at rykke menneskets selvudslettelse nærmere, mener forskere.

Risikoen for at menneskeheden udsletter sig selv, har ikke været så stor, siden den kolde krig var allermest kølig.

Det triste og alarmerende budskab kommer fra en række anerkendte forskere, der står bag det såkaldte dommedagsur. Uret er et symbol for, hvor tæt vi mennesker er på selv at udløse dommedag.

Nu bliver uret rykket 30 sekunder frem, så klokken viser to minutter i midnat.

Så tæt på Jordens undergang har vi ifølge folkene bag dommedagsuret kun været én gang før. Det var i 1953 - midt under den kolde krig. Dengang havde det daværende Sovjetunionen testet sin første brintbombe og sat gang i et våbenkapløb med USA.