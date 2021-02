Forskere kortlægger 1,2 millioner år gammelt DNA fra mammut

International forskergruppe har i Sibirien fundet verdens hidtil ældste dna-materiale fra en mammut.

Forskere har kortlagt 1,2 millioner år gammelt DNA fra en mammut, der har ligget begravet i permafrosten i Sibirien.

Det skriver videnskab.dk.

I 2013 var den danske forsker Eske Willerslev med til at kortlægge genomet fra en canadisk hest på mellem 560.000 og 780.000 år.

Men det nye fund slår den hidtidige rekord.

Det er en gruppe internationale forskere med det svenske Center for Palæogenetik i spidsen, der står bag den opsigtsvækkende opdagelse.

Forskerne har analyseret DNA fra i alt tre mammutter, der levede for mellem 700.000 og 1,2 millioner år siden.

Mammutten er en uddød elefantslægt, som omfattede cirka 20 arter udbredt på den nordlige halvkugle.

De største mammutter var op til 4,7 meter høje.

Forskerne var forbløffede over resultaterne af deres analyser, for den ældste mammut på op til 1,2 millioner år ser ud til at tilhøre en hidtil ukendt art.

Den er døbt Krestovka-mammutten efter det sted, hvor den er fundet.

Mikkel Heide Schierup er genforsker ved Aarhus Universitet. Han har læst om fundet og er imponeret:

- Det er en teknologisk bedrift, at de går så langt tilbage i tid og får viden, som vi aldrig troede, vi ville få.

- Det er kompetent arbejde, både på det analytiske og det tekniske plan, og en brik i hele forståelsen af, hvordan tingene er blevet, som de er, siger han til Videnskab.dk.

