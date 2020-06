Forskere: Krav om at fjerne hvid Jesus rejser tiltrængt debat

En amerikansk aktivist fra bevægelsen Black Lives Matter har vakt opsigt med udsagn om, at alle statuer af en hvid Jesus er udtryk for racisme og bør rives ned. Hans kritik af Vestens brug af Jesus er legitim, men det er ikke løsningen af fjerne historiske figurer, mener forskere

Først blev statuer af slavehandlere, racister og kolonialister væltet. Nu står selveste Jesus for fald. Politidrabet på den sorte amerikaner George Floyd har udløst en global debat om, hvilke statuer og monumenter man i retfærdighedens navn bør pille ned, og debatten kulminerede foreløbig, da en amerikansk aktivist i mandags krævede alle figurer af en hvid Jesus ødelagt.

”Ja, jeg mener, at statuerne af den hvide europæer, de hævder er Jesus, også skal tages ned,” skrev forfatteren og aktivisten Shaun King på Twitter.

”De er en form for hvidt overherredømme. Har altid været det. I Bibelen, da Jesu familie ville gemme sig (…), gæt, hvor de rejste hen? TIL EGYPTEN! Ikke til Danmark. Riv dem ned.”

Shaun King, som er tilhænger af bevægelsen Black Lives Matter og har mere end en million følgere på Twitter, postede også et billede af en mørklødet Jesus fra en magasinartikel, som ifølge forskere er tættere på den historiske Jesus, og skrev, at ”hvide amerikanere, som købte, solgte, handlede, voldtog og sled afrikanere ihjel i hundredvis af år i dette land kunne ganske enkelt ikke have DENNE mand i centrum for deres tro”.

Hans udsagn er blevet kritiseret, blandt andet af flere konservative amerikanere. Men han har flere vigtige pointer, mener Gitte Buch-Hansen, lektor i Ny Testamente ved Københavns Universitet. Det er en forvanskning at ville gøre den historiske Jesus hvid, for han var af mellemøstlig oprindelse.

”Men når det er sagt, har Jesus-skikkelsen gennem historien været det sted, hvor man forhandler identitets-politik. Det kan være positivt, som når man i billedkunsten har gjort det evangeliske budskab aktuelt ved at fremstille Jesus på en måde, som taler til en bestemt gruppe i en bestemt kultur,” siger hun.

”Men Jesus er også fra det 19. århundrede blevet brugt identitetspolitisk i forbindelse med nationalismen og opbygningen af nationalstaterne i Europa. I Frankrig blev Jesus gjort til indoeuropæer og ikke jøde, og man begyndte at hævde et krav på Jesus som ’vores’. Det er der grund til at være kritisk over for. I det lys er det fuldt ud legitimt nu at pege på, at det hvide flertal bruger Jesus identitetspolitisk, og at det er problematisk,” siger hun.

Debatten om den hvide Jesus er vigtig, mener også Morten Hørning, lektor på Menighedsfakultetet og redaktør af det arkæologiske tidsskrift TEL. For der er god grund til at oplyse om, at Jesus ikke var hvid.

”Hvis du spørger mig, om folk i Vesteuropa i dag godt ved, at Jesus var mellemøstlig af udseende og ikke nordeuropæisk, så vil jeg vurdere, at det ikke er den gængse opfattelse. Men mon ikke den viden bedre kunne formidles gennem oplysning end nedrivning?”, siger han.

Kristendommen udsprang fra Mellemøsten, men hovedstrømmen i kristenheden blev ”hvid”, og portrætterne af Jesus blev derfor også hvide, forklarer Morten Hørning. Alligevel er det i hans øjne forkert blot at betragte den hvide Jesus som udtryk for racisme.

”Man må bedømme kristendommen som en oversættelsesreligion. Det ligger i dens dna, at den skal oversættes og gøres forståelig. Det gælder sprog, kultur og altså også Jesus-portrætter. Den ortodokse kirke i Etiopien er et farverigt eksempel på en helt anden og mørkere ’Kristus-kulør’. I det lys er det en grov forsimpling at gøre den hvide Kristus til et udtryk for racisme. Han er et udtryk for den kristne tros evne til mission i øjenhøjde,” siger han og henviser til, at Mellemøstens største kirkebygning, Bebudelseskirken i Nazaret, af alverdens katolske menigheder er udsmykket med et portræt af jomfru Maria og Jesus-barnet i deres egne nationale farver.

”Katolikkerne ved selvfølgelig godt, at den ægte Jesus, den historiske Jesus, ikke lignede en Zorro fra Mexico eller Maria en japaner i kimono. Men disse portrætter er udtryk for kristendommens evne til at udtrykke sig forståeligt i forskellige kulturer og dermed ikke udtryk for racisme mod andre etniciteter.”

Heller ikke lektor Gitte Buch-Hansen mener, at svaret er at fjerne de historiske figurer. Gør man det, lærer man ikke af historien, men usynliggør snarere den historiske udvikling, man kan tage ved lære af. Man bør gå kritisk til historien og oplyse og informere om de enkelte statuer, siger hun.

Når man i Vesten afbilder Jesus som hvid, har det konsekvenser for den teologiske tanke, at mennesket er skabt i Guds billede. Det mener Robyn J. Whitaker, bibelforsker ved det australske Pilgrim Theological College, University of Divinity. Hvis Gud altid er afbildet som hvid, bliver indbegrebet af et menneske hvidt, og denne tankegang kan danne baggrund for racisme.

”Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der kunne ændre sig, hvis vi var mere opmærksomme på, at den person, kristne fejrer som inkarnationen af Gud og hele verdens frelser, ikke var en hvid mand, men en mellemøstlig jøde,” har hun skrevet i en kommentar for nyhedsmediet The Conversation.