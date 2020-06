Forskere løser mysterie om forhistorisk gigantæg

Ægget er det største nogensinde fundet med blød skal og måler 28 gange 18 centimeter.

Forskere har løst et årti langt mysterie om fundet af et stort, ovalt fossil fra Antarktis.

En analyse af fossilet, der står på et museum i Chile og har form som en amerikansk fodbold, viser, at det er et æg med blød skal, der blev lagt af en uddød type søslange eller firben for 68 millioner år siden.

Ægget er det største, der nogensinde er blevet fundet med blød skal.

Analysen gør ende på et årtis spekulation og kan ændre forskeres tankegang angående marinedyr fra den tid, siger en af forskerne bag analysen, Lucas Legendre.

- Det er meget sjældent at finde et æg med blød skal, der er så velbevaret, siger den amerikanske forsker.

- Det er med længder det største æg med blød skal, som er blevet fundet. Vi vidste ikke, at sådanne æg kunne nå en så enorm størrelse, og eftersom vi antager, at ægget er lagt af et gigantisk marinekrybdyr, kan det måske give et unikt indblik i disse dyrs forplantningsevner, siger han.

Fossilet blev fundet i 2011 af en gruppe chilenske forskere på Antarktis. Ægget måler 28 gange 18 centimeter.

Til sammenligning måler et almindeligt hønseæg cirka 5,3 gange 4,1 centimeter.

Et strudseæg måler i gennemsnit 15 gange 13 centimeter.

/ritzau/AFP