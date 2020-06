Forskere mener at have fundet den reneste luft på Jorden

Menneskers aktivitet præger hele verden. Men luften omkring Antarktis er stort set fri for forurening.

Forskere mener at have fundet ud af, hvor den reneste luft på Jorden befinder sig.

Atmosfærelaget umiddelbart over Det Sydlige Ishav omkring Antarktis er nemlig stort set fri for partikler skabt af menneskelig aktivitet.

Det skriver flere internationale medier, blandt andet CNN.

- Med det hastigt skiftende klima som følge af menneskelig aktivitet er det svært at finde noget sted på Jorden, der er uberørt af mennesker, skriver Colorado State University i en pressemeddelelse.

Der er ifølge universitetet tale om "det første studie af sin slags".

Sammensætningen af såkaldte aerosoler - små flydende eller faste partikler i luften - er nemlig aldrig før blevet målt syd for den 40. breddegrad.

Det er netop aerosoler, der skaber luftforurening, skriver CNN.

Universitet selv skriver, at der er brugt dna-sekventering og forskellige former for sporing af partiklerne til at fastslå deres oprindelse.

Dermed er man nået frem til, at Det Sydlige Ishav er stort set urørt af aerosoler fra menneskelig aktivitet og fjerne landmasser.

- Sammenlagt peger det på, at Det Sydlige Ishav er et af de meget få steder på Jorden, der er under minimal indflydelse fra menneskers aktiviteter, skriver universitet i en pressemeddelelse.

Studiet er offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of The National Academy of Sciences.

/ritzau/