Forskere opdager 160.000 år gamle rester af menneskelignende væsen

Der er fundet dna fra et kæbeben hos menneskets forhistoriske fætter - denisova - konkluderer forskere.

160.000 år gamle rester af menneskelignende væsener er blevet fundet i bjerge i Tibet.

Det konkluderer et hold forskere fra Danmark og Kina onsdag. Det skriver nyhedsbureauet AFP og videnskab.dk.

Ifølge forskerne er der tale om dna fra et kæbeben, der stammer fra en såkaldt denisova - menneskets forhistoriske fætter.

Fundet er revolutionerende, da det kan give en ny idé om, hvor længe der har eksisteret mennesker på jorden.

Den højre halvdel af kæbebenet blev fundet i 1980 i en kinesisk bjerggrotte af en munk. Selv den så menneskelig ud, var den langt større end nutidens menneskes kæbe.

Onsdag kan et forskerhold fra blandt andet Lanzhou Universitet i Kina og Københavns Universitet i et nyt Nature-studie afsløre, at kæben stammer fra en denisova.

Grotten er kun det andet sted i verden, hvor der nogensinde er fundet et denisova-fossil.

Derfor vækker det også begejstring hos forskerne bag studiet, fortæller Frido Welker, der er postdoc ved Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.

- De mest afgørende spørgsmål, arkæologer har haft om denisovaer, er, hvordan de så ud samt hvor udbredte de var.

- For første gang nogensinde har vi mere end et fossil, som viser netop det, siger Frido Welker til Videnskab.dk.

Det første denisova-fossil blev fundet i en grotte i Sibirien i 2010.

/ritzau/