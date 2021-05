Forskere opdager ny og snakkesalig dinosaurart i Mexico

Dinosauren Tlatolophus galorum levede i Mexico for 72 millioner år siden, mener mexicanske forskere.

En ny dinosaurart er blevet opdaget af mexicanske forskere, der mener, at arten var meget snakkesalig.

Dinosauren, der bliver kaldt Tlatolophus galorum, menes at være uddød for omkring 72 millioner siden i det, der nu er Mexicos nordlige delstat Coahuila.

Tlatolophus galorum menes at have været meget kommunikativ og brugte lavfrekvente lyde lige som elefanter til at tale med hinanden, siger en af forskerne.

I første omgang fandt de mexicanske palæontologer dinosaurens hale. Senere fandt de også det meste af kraniet, hvorfra dinosauren menes at have udsendt de lavfrekvente lyde, samt knogler fra lårben og skulder.

- Vi vurderer, at dinosauren var mellem 8 og 12 meter lang, fordi halen alene var omkring seks meter, siger palæontologen Angel Alejandro Ramirez.

- Vi mener, at denne art af dinosaurer var meget kommunikative. De lavede og kunne opfatte lavfrekvente lyde, som kunne høres over flere kilometer, lige som dem elefanter laver, men som mennesker ikke kan høre, lyder det videre.

Disse "fredelige, men snakkesalige" dinosaurer kan også have haft evnen til at udsende høje lyde for at afskrække rovdyr.

De mexicanske forskere mener også, at Tlatolophus galorum kan have været rød.

- Vi mener, at denne dinosaur kunne se farver, og derfor kan for eksempel kammen have været i en stærk farve. Den kan have været helt rød eller flerfarvet og måske med pletter, siger Ramirez.

Den nye opdagelse bliver stadig undersøgt, men forskning om det mange millioner år gamle krybdyr er allerede blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Cretaceous Research.

/ritzau/AFP