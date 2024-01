Forskere opdager stort netværk af fortidsbyer i Amazonas

Arkæologer har opdaget et kæmpestort netværk af fortidsbyer i Amazonas-regnskoven.

Byerne er tegn på en omkring 2500 år gammel nu forsvunden civilisation bestående af bønder.

Det store område dækker mere end 1000 kvadratkilometer og lå længe gemt i regnskoven i Upano-dalen ved foden af Andesbjergene i det østlige Ecuador. Til sammenligning har det moderne Rom en størrelse på knap 1300 kvadratkilometer.

Et franskledet forskerhold har brugt laserteknologi til at kortlægge området, hvor der var 20 bosættelser, heriblandt fem større byer, som blev forbundet af veje.

Det vides ifølge BBC ikke, hvor mange der boede i området på én og samme tid. Helt sikkert mindst titusindvis, men måske hundredtusindvis af mennesker.

Stephen Rostain, som er arkæolog ved det franske forskningscenter CNRS og hovedforfatter til et nyt studie, siger, at det var som at finde "El Dorado".

Byområdet havde blandt andet jordhuse, ceremonielle bygninger og dræningssystemer til landbrug.

- Det er ikke blot en landsby. Det er et helt landskab, som er blevet tilpasset, siger Rostain.

Han forklarer, at han først så tegn på det store område for 25 år siden. Her opdagede han hundredvis af forhøjninger i området.

I 2015 fløj hans forskerhold over området og brugte laserteknologien Lidar til at se igennem trædækket, "som om vi havde fældet alle træerne", forklarer han.

Det gjorde forskerne i stand til at finde over 6000 jordforhøjninger - en slags rektangulære platforme, der udgjorde fundamentet for "Upano-folkets" boliger.

På jorden fandt forskerne en række genstande, som "man normalt finder i et hjem".

- Bålsteder, store keramikkrus til majsøl, slibesten, korn, værktøj, siger Rostain.

På bemærkelsesværdig vis går der lange lige gader på kryds og tværs gennem byerne.

- Ligesom i New York, tilføjer Rostain.

Nogle af jordforhøjningerne er op til ti meter høje. Det tyder på, at de ikke blev brugt som hjem, men var fællesområder til blandt andet ritualer.

De første forhøjninger menes at væres blevet bygget omkring år 500 før Kristi fødsel og have været beboet frem til omkring år 300 til 600 efter vor tidsregning.

Andre store landsbyer, som er blevet fundet i Amazonas, er fra mellem år 500 og 1500 efter vor tidsregning ifølge studiet, som er blevet offentliggjort i tidsskriftet Science torsdag.

Men dette netværk er altså "meget ældre og meget større", siger Rostain.

