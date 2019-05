Forskere udvikler ny modgift til verdens giftigste dyr

Ved at kigge på dyrs gift på en særlig måde har australske forskere fundet ny modgift til yderst giftig gople.

En gruppe australske forskere oplyser, at de har fundet en ny modgift mod den ekstremt giftige gople, der på engelsk kaldes for box jellyfish.

Forskerne har undersøgt, hvordan giften fra goplen, der på dansk går under navnet havhveps, fungerer molekylært. Og det er helt nyt.

Det siger studiets hovedforfatter, Raymond Lau, til britiske The Guardian.

- Det er den første molekylære nedbrydelse af, hvordan den her type gift fungerer. Muligvis også hvordan alle andre typer gift fungerer, siger han.

Både The Guardian og nyhedsbureauet AFP skriver, at goplen betragtes som verdens giftigste dyr. Dens gift kan forårsage akutte muskelsmerter, voldsom opkast og i værste fald hjertestop og død.

Den australske forskergruppe har fundet ud af, at goplens farlige gift har brug for kolesterol for at dræbe menneskeceller.

Derfor har de undersøgt, om man kan bruge noget af den store mængde allerede eksisterende kolesterolmedicin til at dæmpe giften.

- Det virkede. Det er en molekylær modgift, siger Raymond Lau til AFP.

Ifølge australske ABC findes der allerede en modgift mod goplen. Den er til rådighed på flere hospitaler ud for Australiens kyst, hvor goplen holder til.

Men det er den nye molekylære forskning bag den nye modgift, der vækker opsigt. Den nye modgift gives ved hjælp af en indsprøjtning, men forskere håber, at den i fremtiden kan bruges som spray eller creme.

Goplen varierer i størrelse alt afhængigt af den præcise type. Den kan være så lille som en fingernegl eller helt op til tre meter lang, skriver AFP.

Den nye modgift stopper ifølge forskerne øjeblikkeligt smerten og de skader, der opstår på huden, hvis man har været kontakt med en af de giftige gopler.

Forskerne ved dog endnu ikke, om modgiften kan forhindre et hjertestop.

/ritzau/