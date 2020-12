Forskningschef: Sverige bør samarbejde med andre lande om covid

Pfizer-topchef, der er svensk, opfordrer Sverige til at indhente indtryk fra andre landes sundhedskampagner.

- Vi har vundet den første omgang mod virusset, men vi har fokus på fortsat internationalt samarbejde.

Det siger Pfizers globale forskningschef, Mikael Dolsten, i et interview med svensk tv - SVT.

Dolsten, som selv er svensk, opfordrer Sverige til ikke at isolere sig i kampen mod covid-19, men i stedet arbejde konstant sammen med den øvrige verden.

Udtalelserne fra forskningschefen komme, på et tidspunkt hvor vaccine mod covid-19 fra Pfizer-BioNTech er taget i anvendelse i Storbritannien og i USA.

- Hvis der er noget råd, som jeg vil give omkring den svenske strategi, så er det, at landet virkelig bør være i konstant samarbejde med resten af verden, siger han til SVT's Morgonstudion.

- Jeg vil opfordre Sverige til at være aktiv og indhente indtryk fra andre lande - også hvad angår deres sundhedskampagner. Vejen fremad er ikke at isolere sig.

Pfizer og BioNTechs vaccine er en af de første i verden mod covid-19.

I Rusland anvendes vaccinen Sputnik V og vaccine fra Moderna og Astra Zeneca/Oxford er på tærskelen til at nå ud på markederne.

- Det er en historisk hurtig udvikling, fra idé til vaccinen er ude hos patienterne. Det plejer at tage op mod ti år, nu tog det op mod ti måneder, siger Dolsten.

Han er videnskabelig chef og en af de 12 personer i Pfizers øverste ledelse med ansvar for verdensomspændende forskning og udvikling.

I Storbritannien har få personer fået allergiske reaktioner på vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Til et spørgsmål fra SVT om, at disse ikke blev opdaget ved test, siger Dolsten:

- Det er et godt spørgsmål. Vi studerede 40.000 patienter. Det var frivillige, og mange havde en allergisk baggrund, men der var kun rapporter om få eller ingen bivirkninger.

- Ved massevaccination opstår der muligheden for, at man kommer ud for usædvanlige bivirkninger.

/ritzau/