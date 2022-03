Forslag giver ukrainske flygtninge adgang til uddannelse og arbejde i EU

Kontrollen med EU's ydre grænse til Ukraine skal styrkes. Til gengæld skal flygtninge fra Ukraine have midlertidig beskyttelse, der giver adgang til arbejde og uddannelse i EU.

Det foreslår EU-Kommissionen onsdag. Forslaget kommer, efter at mere end en halv millioner ukrainere er flygtet efter Ruslands invasion af landet.

Ifølge formand for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, vil EU hjælpe de personer, der har brug for beskyttelse.

- Alle der flygter fra Putins bomber, er velkomne i Europa. Vi vil give beskyttelse til dem, der har brug for ly, og vi vil hjælpe dem, der ønsker en sikker vej hjem, siger Ursula von der Leyen i en pressemeddelelse.

EU-Kommissionen lægger konkret op til at give flygtningene en midlertidig beskyttelse i EU. Det betyder, at de i stedet for 90 dages tilladelse til ophold i EU får en opholdstilladelse, der giver adgang til at bo i EU og samt adgang til uddannelse og arbejde i EU-landene.

Forslaget vil formentlig blive godt modtaget af europæiske virksomheder, der mangler arbejdskraft. Flere danske virksomheder melder sig allerede klar til at ansætte ukrainere, der i øjeblikket er på flugt fra krigen i deres hjemland.

I en rundspørge har SMVdanmark spurgt sine medlemmer, om de kunne være interesserede i at finde job til ukrainske flygtninge, der ender i Danmark.

67 procent - eller to tredjedele - af de medlemmer, der mangler hænder, svarer, at de er positive over for at ansætte en ukrainer. 1249 medlemmer har svaret på rundspørgen.

Ud over behovet for hjælp til ukrainske flygtninge har den store flygtningestrøm dog også skabt bekymring for sikkerheden i EU. Man flygter, at eksempelvis personer med tilknytning til islamistiske grupper kunne udnytte den kaotiske situation til at komme ind i Europa.

Derfor foreslår EU-Kommissionen ud over hjælp til flygtninge også at styrke kontrollen på grænsen til Ukraine. Det skal øge sikkerheden for, at det kun er ukrainske flygtninge, der kommer ind i EU.

Forslagene kommer, efter at ønskerne om både at hjælpe ukrainske flygtninge og samtidig sikre en ordentlig registrering af, hvem der kommer ind i EU, blev diskuteret på et ministermøde søndag. I den forbindelse sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S):

- Grænserne er åbne for ukrainerne. Men de skal ikke være åbne for alle og enhver. For ellers risikerer vi, at en helt legitim migrantstrøm ud af Ukraine bliver blandet op med alle mulige mennesker, som vi ikke har nogen interesse i. Vi skal undgå, at der kommer folk ind, som udgør en sikkerhedstrussel, siger Tesfaye.

Forslagene ventes allerede at blive godkendt torsdag på et møde for EU-landenes justits- og indenrigsministre.

/ritzau/