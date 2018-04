Forslag om EU-forhandlinger med Albanien og Makedonien

Udenrigskommissær Mogherini siger, at det er i EU's egen interesse at have en succesfuld udvidelsesproces.

Albanien og Makedonien er klar til at forhandle om medlemskab af EU.

Det siger EU-Kommissionen tirsdag i en anbefaling til medlemslandene i forbindelse med den årlige status over EU's udvidelsesproces.

EU's udenrigskommissær, Federica Mogherini, siger, at EU's udvidelsespolitik bygger på opfyldelsen af faste kriterier.

- I dag anbefaler kommissionen, at ministerrådet beslutter at åbne tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, siger Mogherini.

Hun siger, at det er i EU's egen interesse at have en succesfuld udvidelsesproces.

- EU's udvidelsespolitik er for os en investering, siger Mogherini.

- Først og fremmest en investering i fred, sikkerhed, velstand og stabilitet i Europa, siger hun.

