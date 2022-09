Forslag til dom: Dansk sprogkrav for familiesammenføring bør afvises

Generaladvokat afviser dansk krav om bestået sprogprøve for at tyrkisk mand kan få sin kone til Danmark.

Danmark har ikke grundlag for at afvise familiesammenføring for en tyrkisk mand med henvisning til, at han skal bestå en sprogprøve.

Det vurderer EU-Domstolens generaladvokat, torsdag.

Generaladvokatens vurdering er ikke bindende for EU-Domstolen, som er EU's øverste domstol. Men den følger som regel generaladvokatens linje i sine afgørelser.

Dermed kan de danske regler for familiesammenføring igen blive udfordret.

Sagen handler om en tyrkisk mand, der opholder sig lovligt i Danmark og er i arbejde. Han ønsker at få familiesammenføring med sin kone.

Manden kom til Danmark i 1979 og fik tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark i 1985. I 2015 blev han gift i Tyrkiet.

Samme år rejste hans kone ind i Danmark og søgte opholdstilladelse for at få familiesammenføring til Danmark.

I forbindelse med ansøgningen lægger de danske myndigheder vægt på, at manden ikke har bestået "Prøve i Dansk 1" eller en tilsvarende eksamen.

Manden havde dog oplyst, at han havde fulgt et grundkursus, der bestod af 320 lektioner på dansk.

Manden lagde samtidig vægt på, at han som tyrkisk arbejdstager ikke behøver at opfylde et sprogkrav.

Udlændingestyrelsen gav dog afslag med henvisning til, at manden ikke havde bestået "Prøve i dansk 1" eller en tilsvarende eksamen.

Men den fortolkning bliver nu udfordret af generaladvokaten.

- En sådan begrænsning er ikke begrundet, hedder det i forslaget til afgørelse fra generaladvokaten.

