Forslag til EU-dom: Direktiv forbyder restriktion af Airbnb

En hotelorganisation i Frankrig mener, at Airbnb skal være underlagt regler for udlejningsvirksomhed.

Airbnb's portal er en "tjenesteydelse i et informationssamfund", og et EU-land må ikke begrænse den "fri bevægelighed" af tjenesteydelser fra et andet EU-land.

Det siger en generaladvokat ved EU-Domstolen i et forslag til en afgørelse i en sag, hvor en fransk brancheorganisation mener, at den amerikanske portals forretningsmodel skal underlægges restriktioner i fransk lov.

Afgørelsen ventes på et senere tidspunkt.

Hotelorganisationen AhTop mener, at Airbnb driver udlejningsvirksomhed, og at portalen opererer i strid med fransk lov.

Det har den amerikanske virksomhed afvist. Airbnb mener at drive en platform, der bringer værter og gæster sammen. Virksomheden blander sig ikke i dette forhold mellem vært og gæst.

Airbnb driver en elektronisk portal, der administreres fra Irland. For den amerikanske virksomhed vil det være en sejr, hvis den endelige afgørelse går samme vej, som generaladvokaten tirsdag lægger op til.

Klagen fra AhTop behandles ved en regional domstol i Paris.

Det er i sidste ende op til domstolen i Frankrig at vurdere, om Airbnb's model er i strid med særlig fransk lov.

Airbnb's aktiviteter kan ifølge generaladvokaten ikke begrænses i henhold til et direktiv fra 2000, der sikrer fri bevægelighed for tjenesteydelser - særligt elektronisk handel - i det indre marked.

Skulle Frankrig alligevel mene, at det er nødvendigt at opstille restriktioner for Airbnb, skal landet først meddele dette til EU-Kommissionen og det land, hvor tjenesteydelsen hører hjemme i EU, altså Irland.

