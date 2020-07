EU-præsident Charles Michels forslag til kompromis om EU-budget for 2021-2027:

* Budgetrammen er 1074 milliarder euro (8000 milliarder kroner).

* Oven i dette tilføjes en genopretningsfond på 750 milliarder euro (5600 milliarder kroner).

* To tredjedele af genopretningspuljen skal gives i direkte støtte til medlemslande. Den sidste tredjedel skal gives som lån.

* Fonden finansieres ved, at EU-Kommissionen optager lån penge på vegne af medlemslandene på de finansielle markeder.

* EU-landene skal betale lånte penge tilbage fra 2027 til 2058.

* Danmark, Østrig, Holland, Sverige og Tyskland skal fortsat have en årlig rabat på budgettet.

* Michel foreslår at forhøje loftet for EU's egne indtægter med 0,6 procentpoint.

* Forhøjelsen skal være tidsbegrænset og kan kun anvendes i forbindelse med finansieringen af genopretningsfonden.

Kilde: EU-præsident Charles Michels kompromisforslag.

/ritzau/