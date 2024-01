Forsøg med skoleuniformer er del af Macrons nye reformer

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har tirsdag lanceret en lang række politiske reformer, som skal skabe ny dynamik i hans anden præsidentperiode, hvor han har mistet popularitet - blandt andet på grund af en forhadt pensionsreform.

Reformplanerne er blevet offentliggjort, en uge efter at Macron udpegede den 34-årige Gabriel Attal til ny premierminister.

Attal, som var undervisningsminister, afløste Elisabeth Borne på posten som regeringschef.

Borne havde været premierminister i mindre end to år og havde i den tid været gennem mindst 18 mistillidsafstemninger i det franske parlament.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt andet i september, hvor der blev afholdt en mistillidsafstemning, efter at Borne havde gennemtvunget en ny finanslov uden parlamentets accept.

I bestræbelserne på at få skabt en ny reformbølge indføres der blandt andet et forsøg med skoleuniformer på omkring 100 uddannelsesinstitutioner.

- Skoleuniformer, der fjerner ulighed mellem familier og samtidig skaber gode vilkår for respekt, vil blive afprøvet fra i år på omkring 100 skoler som en frivillig ordning, lyder det fra præsidenten.

Der indføres også nye muligheder for forældreorlov og i hele økonomien gennemføres en række liberale reformer, som skal gøre Frankrig stærkere og mere konkurrencedygtigt.

Macron har ikke på forhånd den fornødne støtte i parlamentet, og han må appellere til forskellige partier for at styrke kampen for mere innovation og mere produktion i det franske samfund.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Frankrig vil blive stærk, hvis det får styrket dets finansielle uafhængighed, siger præsidenten, som også er under pres fra højrefløjen, der står til at vinde europaparlamentsvalget om fem måneder.

- Der er en blind plet i Frankrig, siger Macron, som håber at få opbakning til en reformbølge, som ikke skaber dybe kløfter i befolkningen, som det skete med pensionsreformen og med immigrationsreformer sidste år.

/ritzau/Reuters