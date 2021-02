Første arabiske rumsonde når Mars efter et halvt års rejse

De Forenede Arabiske Emiraters rumsonde er tirsdag gået i kredsløb om Mars efter en succesfuld mission.

En rumsonde, som i juli blev opsendt af De Forenede Arabiske Emirater, er tirsdag eftermiddag dansk tid succesfuldt gået i kredsløb om planeten Mars.

Det oplyser rumcenteret bag opsendelsen ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

De Forenede Arabiske Emirater, som består af syv emirater, er den første arabiske nation til at sende en rumsonde til Mars.

Det var ventet, at rumsonden ville nå Mars' kredsløb i februar. Og dermed er missionen forløbet planmæssigt.

Rumsonden skal bevæge sig rundt om planeten i 687 dage. Det svarer til et Mars-år.

Formålet med missionen er at levere et omfattende billede af vejrdynamikkerne i Mars' atmosfære. Det skal bane vej for videnskabelige gennembrud.

Seks års forberedelse er gået forud for Emiraternes Mars-mission, der blev annonceret i 2014.

/ritzau/