Første brite har fået andet skud af coronavaccine

Vaccinering af 90-årig kvinde, der fik den første Pfizer/BioNTech-vaccine efter godkendelse, er fuldført.

Den 90-årige britiske kvinde Margaret Keenan, som er den første i verden, der blev vaccineret med coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech, har tirsdag fået anden dosis.

Det skriver Sky News.

Hun fik sin første dosis vaccine for tre uger siden, den 8. december.

Dermed er vaccineringen af den 90-årige kvinde fuldført.

Professor Andy Hardy, der er direktør for Coventry Universitetshospital, hvor hun blev vaccineret, siger ifølge Sky News, at "vi glædede os over at kunne byde Margaret Keenan velkommen tilbage".

Den 90-årige kvinde, der er bedstemor til fire børnebørn, sagde for tre uger siden, at det var "et privilegium" at få den første vaccine.

- Det var den bedste tidlige fødselsdagsgave, jeg kunne ønske mig, sagde Keenan og forklarede, at vaccinen åbnede mulighed for, at hun igen kunne besøge sin familie.

Tal fra de britiske sundhedsmyndigheder viser, at over 520.000 mennesker fik den første dosis vaccine i de følgende to uger.

Omkring to tredjedele af vaccinerne blev givet til mennesker på 80 år eller ældre.

Da Margaret Keenan som den første lagde skulder til en coronavaccination, betegnede den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, det som et afgørende vendepunkt i kampen mod pandemien.

En 81-årig mand ved navn William Shakespeare, som var den anden person i verden, der fik vaccinen, har endnu ikke fået sin anden dosis ifølge tv-stationen BBC.

Storbritannien, der har godt 66 millioner indbyggere, har bestilt 40 millioner doser vaccine fra Pfizer og BioNTech.

Da hver patient skal have to doser, rækker bestillingen til 20 millioner mennesker.

Briterne har bestilt i alt 357 millioner doser hos syv forskellige producenter af coronavaccine.

/ritzau/