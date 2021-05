For første gang har Indien over 4000 coronadøde på et døgn

Indiens coronasituation er blevet centrum for verdens opmærksomhed. Lørdag blev en trist milepæl rundet.

For første gang under pandemien har Indien registreret flere end 4000 coronarelaterede dødsfald på et døgn.

Det oplyser regeringen lørdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

De seneste døgn har Indiens daglige coronarelaterede dødstal været på knap 4000. Men lørdag har landet altså rundet den triste milepæl.

Samtidig er de daglige smittetal på over 400.000 for tredje dag i træk ifølge AFP.

Eksperter har tidligere udtrykt skepsis over for, om de officielle indiske tal er retvisende.

Flere mener, at tallene kan være markant højere, og det ventes, at den seneste virusbølge først topper i slutningen af maj.

/ritzau/