Første gang siden 9. marts er coronadødstal i Italien under 100

Både Italien og Spanien registrerer færre døde med coronavirus. I Spanien er dødstallet faldet til 59.

Både Italien og Spanien har inden for det seneste døgn registreret under 100 døde af coronavirus. Og de to lande, der har været nogle af de hårdest ramte i verden, er nu på det laveste niveau i antallet af døde i over to måneder.

Seneste tal viser yderligere 99 døde i Italien og 59 i Spanien i forhold til den foregående opgørelse ifølge Reuters.

Ikke siden 9. marts har Italien oplevet under 100 døde med coronavirus. På toppen af krisen i slutningen af marts døde der næsten 1000 mennesker om dagen af coronasygdommen Covid-19.

I Spanien er antallet af døde faldet fra 102 lørdag, 87 søndag til 59 mandag. I starten af april døde der dagligt cirka 900 mennesker i landet med Covid-19.

Da alvoren gik op for de to lande i marts, lukkede de deres samfund ned. Folk fik forbud mod at bevæge sig udenfor, medmindre de skulle købe mad eller medicin.

Men begge lande har den seneste uge givet større spillerum til befolkningen til at komme udenfor. Mange er vendt tilbage til arbejdspladser, som har holdt lukket eller har holdt sig kørende med ansattes hjemmearbejde.

