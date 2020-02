Første resultater fra irsk valg ventes om kort tid

Foreløbige uofficielle resultater ventes at nå medierne inden for få timer efter lørdagens parlamentsvalg.

Stemmeoptællingen efter Irlands parlamentsvalg blev indledt søndag formiddag klokken 10.00 (dansk tid). Foreløbige uofficielle resultater baseret på partiernes egne stemmeoptællinger, der som regel er meget præcise, ventes at nå medierne inden for få timer.

Et klart billede af resultatet ventes i løbet af eftermiddagen søndag.

En valgstedsmåling lørdag aften tyder på, at der er dødt løb mellem de tre store partier.

Målingen, som er baseret på 5000 interviews med vælgere, som havde stemt, har en fejlmargin på under 2,0 procent.

Det var på forhånd ventet, at der ville være tæt løb mellem tre partier ved det irske parlamentsvalg.

De tre dominerende partier er centrum-højre partiet Fine Gael og Fianna Gail, som også er et centrum-højre parti samt det venstrenationalistiske parti Sinn Fein.

Ifølge valgstedsmålingen ligger Fine Gael således til at få 22,4 procent af stemmerne, Sinn Fein til 22,3 procent og Fianna Fail til 22,2 procent.

Resultatet er så tæt, at der statistisk set er tale om dødt løb, rapporterer den irske tv-station RTE, der har fået udarbejdet målingen.

Valget synes at markere en betydelig fremgang til nationalistiske Sinn Fein, der i valgkampen har haft succes med at fokusere på emner, som optager de unge i landet.

I den tre uger lange valgkamp har partiet, som har Mary Lou McDonald i spidsen, med succes lagt vægt på problemet med høje boligudgifter i landet.

Men Sinn Feins ultimative politiske mål er en genforening af Irland og Nordirland. Både Fine Gael og Fianna Fail har afvist at ville sidde i regering med Sinn Fein.

Mary Lou McDonald er forholdsvis ny som leder for Sinn Fein. Som leder har hun distanceret Sinn Feins historiske bånd til IRA, og hun har især gjort partiet populært blandt de unge.

Hun har formået at have fokus på det, der optager borgerne, hvilket Fine Gael og Fianna Fail af kritikere menes at have fejlet med til sammenligning.

Fine Gael med premierminister Leo Varadkar i spidsen har fået ros for håndteringen af brexit, men brexit har ikke optaget borgerne under valget, så det har han ikke kunnet vinde ekstra point på.

Fine Gael har haft magten i Irland siden 2011. Siden 2017 har den nuværende premierminister, 41-årige Leo Varadkar, siddet på posten.

