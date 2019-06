Første ti demokratiske kandidater duellerede om sundhedspleje

Tv-duellen gik på, om USA skal afskaffe den private sundhedsforsikring og skifte til et offentligt system.

Sundhedspleje var det helt store tema, da de første ti demokratiske præsidentkandidater natten til torsdag dansk tid duellerede i en tv-debat på NBC.

Da de to forhåndsfavoritter til nomineringen som demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden og Bernie Sanders, først skal debattere natten til fredag dansk tid, var scenen sat til den 70-årige kvindelige outsider, Elizabeth Warren.

Det store debatemne var, om USA skal afskaffe den private sundhedsforsikring og skifte til et offentligt sundhedssystem, der dækker alle amerikanere.

Kun Elizabeth Warren og New Yorks borgmester, Bill de Blasio, der også stiller op, bakkede op om at afskaffe den private sundhedsforsikring.

Warren, der er leder i partiets progressive fløj, har oplevet en stigning i meningsmålingerne på det sidste.

Hun mener, at den private forsikring udnytter amerikanerne og langede ud efter dem, der mener, at en offentlig sundhedsforsikring ikke kan lade sig gøre.

- Det, de i virkeligheden fortæller dig, er, at de ikke vil kæmpe for det. Sundhedspleje er en basal ret, og det vil jeg kæmpe for, sagde Warren i debatten.

En anden kandidat John Delaney sagde, at det ville være forkert at skifte væk fra et system, som nogle amerikanere er glade for.

Andre støtter til det offentlige system, der lige nu går under navnet "Medicare for All", er Bernie Sanders.

I 2020 skal USA til præsidentvalg, men inden da skal demokraterne afgøre, hvilken kandidat skal op imod den siddende republikanske præsident, Donald Trump.

Næste debat begynder klokken 21.00 lokal tid (03.00 dansk tid natten til fredag).

Deltagerne i den debat er Kamala Harris, Joe Biden, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Kirsten Gillibrand, Michael Bennet, Marianne Williamson, Eric Swalwell, Andrew Yang og John Hickenlooper.

Primærvalgene finder sted i første halvdel af 2020, hvor de første er i februar og de sidste i juni.

/ritzau/Reuters