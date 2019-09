Målinger: Vinder kan endnu ikke kåres ved tæt israelsk valg

Benjamin Netanyahu kan ikke vide sig sikker på endnu en periode som premierminister, viser målinger.

Det er som ventet helt tæt mellem de to største partier i Israel, Likud og Blå og Hvid, ved tirsdagens israelske valg.

Det viser de første valgstedsmålinger tirsdag aften klokken 21 - straks efter at valgstederne er lukket landet over.

Premierminister Benjamin Netanyahus Likud-parti står til at få mellem 31 og 33 pladser i det israelske parlament, Knesset. Blå og Hvid, der ledes af den tidligere hærchef Benny Gantz, står til mellem 32 og 34 pladser.

Det viser de første valgstedsmålinger fra israelske tv-stationer.

Gantz ser dermed ud til at have en minimal fordel, men det endelige resultat kan variere fra valgstedsmålingerne.

Målingerne viser, at den tidligere israelske udenrigsminister Avigdor Lieberman og hans højreorienterede parti, Yisrael Beiteinu, kan komme til at spille en vigtig rolle, når den nye premierminister skal udpeges.

Tirsdagens valg er det andet på godt fem måneder.

Årsagen er, at Netanyahu, der har været premierminister siden 2009, og hans højrenationale Likudparti ikke kunne blive enige med sine allierede på højrefløjen og blandt religiøse partier om en koalitionsregering.

I stedet for at lade oppositionen prøve at danne regering udskrev han nyvalg.

Tilbage i april blev valget en neglebider, hvor Netanyahus Likud og Gantz' Blå og Hvid fik 35 sæder hver i Knesset.

Begge partier ser ifølge målingerne tirsdag aften ud til at gå lidt tilbage.

I gentagelsen af valgkampen har det været få, men vægtige emner, der er løbet med opmærksomheden: den regionale krise med Iran, de frugtesløse forhandlinger med palæstinenserne, forholdet til USA og den økonomiske udvikling. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I valgkampen meddelte premierministeren, at han agter at annektere Jordandalen på den besatte Vestbred. Det er blevet set som et forsøg på at tiltrække de konservative og nationalistiske kernevælgere.

/ritzau/