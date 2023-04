Forsvarer: Dom til Putin-kritiker har intet at gøre med retfærdighed

En forsvarer for den dømte russiske oppositionspolitiker Vladimir Kara-Murza kalder dommen på 25 års fængsel for rent politisk motiveret.

- Retssagen mod ham havde fra starten intet at gøre med retfærdighed, siger forsvarer Vadim Prokhorov ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dommen mod Kara-Murza er den hårdeste af sin slags, siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

Fra flere sider regner fordømmelsen ned over mandagens dom for landsforræderi.

Artiklen fortsætter under annoncen

EU "fordømmer på det kraftigste" dommen, lyder det i en meddelelse fra EU's udenrigschef, Josep Borrell.

- Den skandaløst strenge domstolsafgørelse i dag viser endnu en gang det politiske misbrug af retssystemet til at lægge pres på aktivister, menneskeretsforkæmpere og enhver, der er imod Ruslands ulovlige angrebskrig i Ukraine, siger han.

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) kalder dommen "en parodi på retfærdighed".

Vladimir Kara-Murza har "ikke begået andet forbrydelse end at tale imod Ruslands krig i Ukraine og kritisere Putins politik i hjemlandet", lyder det i en udtalelse.

- Anklagerne mod ham er fuldkommen falske og trodser de mest grundlæggende principper om ytringsfrihed, siger formanden for OSCE's parlamentariske forsamling, Margareta Cederfelt, og organisationens særlige repræsentant for politiske fanger, Steve Cohen.

- Det minder om de skueprocesser, der fandt sted under Josef Stalins diktatur i 1930'erne.

Artiklen fortsætter under annoncen

En anden af Ruslands førende oppositionspolitikere, Aleksej Navalnyj, kalder dommen på 25 års fængsel til Kara-Murza for "skamløs" og "fascistisk".

- Jeg er rasende over den dom, der er afsagt over Vladimir Kara-Murza i dag, siger Navalnyj i en lydbesked, der er offentliggjort af hans medarbejdere.

- Jeg betragter dommen som ulovlig, skamløs og ganske enkelt fascistisk, understreger han ifølge AFP.

Navalnyj, der af mange betragtes som den mest seriøse udfordrer mod præsident Vladimir Putin, er selv i færd med at afsone flere fængselsdomme i en straffekoloni. Han betegner sine domme som politisk motiverede.

Både Navalnyj og Kara-Murza har været udsat for forgiftninger, som de beskylder Putins styre for at stå bag.

/ritzau/