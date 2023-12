Forsvarschef: Russisk trussel mod Norge er formindsket

Norges forsvarschef siger, at der kommer til at gå flere år, før Rusland kan komme til at udgøre en lige så stor trussel mod Norge, som det udgjorde før krigen i Ukraine.

- Der er intet, som tyder på et angreb mod Norge i en nær fremtid, siger Norges forsvarschef, Eirik Kristoffersen, til den venstreorienterede norske avis Klassekampen.

- Men det faktum, at mange Nato-lande prioriterer støtten til Ukraine, indebærer også at andre dele af forsvaret har fået lavere prioritet, tilføjer Kristoffersen.

Men han understreger, at dette ikke indebærer, at Norge er blevet mere sårbart for angreb.

- När Sverige og Finland kommer med i Nato styrker vi vores forsvarskapacitet, betoner Kristoffersen og tilføjer:

- Det er vigtigt at huske på, at Rusland har låst dets forsvarskapacitet i Ukraine, og at det kommer til at tage meget lang tid for russerne at bygge den op igen. Mange russiske soldater er blevet dræbt og meget russisk udrustning er blevet ødelagt.

Den norske regering oplyste i november, at den vil styrke landets luftværn med en investering på 12,5 milliarder norske kroner. Beløbet svarer til godt otte milliarder danske kroner.

- Sammenlagt er dette den største enkeltinvestering i luftværnet i 30 år. Med investeringen bidrager regeringen til at styrke den nationale sikkerhed, sagde statsminister Jonas Gahr Støre til NRK, da planen blev offentliggjort.

Pengene skal gå til blandt andet nye kort-, mellem- og langdistancemissiler.

Den norske regering har tidligere foreslået at hæve forsvarsbudgettet med 15 milliarder norske kroner i 2024. Det svarer til knap 10 milliarder danske kroner.

/ritzau/NTB