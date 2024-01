Forsvarskilde peger på USA efter angreb på militsleder i Irak

Et angreb har torsdag dræbt en leder fra en iransk støttet shiamuslimsk milits i Iraks hovedstad, Bagdad.

Angrebet blev udført af USA's militær.

Det oplyser en unavngiven amerikansk embedsmand ifølge det britiske medie The Guardian og nyhedsbureauet AFP.

- Dette angreb skete som selvforsvar. Ingen civile kom til skade. Ingen infrastruktur eller anlæg blev ramt, skriver embedsmanden i en udtalelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er tale om en embedsmand fra det amerikanske forsvar.

Kilden siger videre, at målet, som havde en ledede rolle i militsen Harakat al-Nujaba, havde været "aktivt involveret i planlægningen og udførelsen af angreb på amerikansk personel", skriver AFP.

USA har omkring 2500 soldater til stede i Irak og 900 i Syrien som en del af en koalition, der blev etableret i 2014 for at bekæmpe Islamisk Stat. Harakat al-Nujaba opererer i begge lande og har bånd til styret i Iran.

Ifølge AFP har der været en kraftig stigning i antallet af angreb på amerikanske soldater i Mellemøsten, siden Israel, der støttes militært af USA, i oktober indledte krigen mod Hamas i Gaza.

Militslederen blev dræbt, da han sad i sin bil og var på vej ind i en garage uden for Haraka al-Nujabas hovedkvarter i Bagdad.

Militsen er en afdeling under Iraks Folkelige Mobiliseringsstyrker, PMF.

Artiklen fortsætter under annoncen

PMF udsendte tidligere torsdag en udtalelse, hvor det fremgik, at den næstkommanderende for gruppens operationer i Bagdad var blevet dræbt "som følge af en brutal amerikansk aggression", skriver The Guardian.

To blev dræbt og fem blev såret i angrebet, forlød det. Også den anden dræbte var medlem af PMF.

Angrebet i Bagdad fandt sted, dagen efter at omkring 100 personer blev dræbt under en ceremoni til minde om den højtstående general Qassem Soleimani i nabolandet Iran.

Soleimani blev dræbt i et amerikansk angreb for fire år siden.

Torsdag har Islamisk Stat taget skylden for angrebet ved mindeceremonien.

/ritzau/