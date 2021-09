Forsvarsminister ønsker klarhed over EU's rolle under kriser

Det skal fremover være mere klart, hvilken rolle EU har i forbindelse med akutte krisesituationer som den i Afghanistan.

Sådan lyder budskabet fra forsvarsminister Trine Bramsen (S) onsdag forud for et møde med sine ministerkolleger fra andre EU-lande.

Den danske forsvarsminister har i forbindelse med evakueringen af borgere i Afghanistan oplevet, at EU-landene selv hver især har skullet lave de relevante aftaler med lande i nærområderne.

Og det er ikke nødvendigvis forkert, at det har været sådan. Men det skal være mere tydeligt, hvad landene kan forvente af EU i en sådan situation, mener hun.

- Det er noget, vi skal drøfte. Man kan i hvert fald bare konstatere, at det ikke var EU, som var inde at lave aftalerne i denne ombæring. Og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi drøfter, hvad vi kan forvente og ikke forvente.

- Jeg bærer ikke nogen konklusion ind på bordet. Jeg kan bare se, at det er de nationale lande og det bilaterale samarbejde, der har løftet i forbindelse med den her krise, siger Trine Bramsen.

Hun oplyser, at der har været tæt koordinering på tværs af landene, men altså ikke via EU.

Bramsen fremhæver også, at krisen i Afghanistan har vist, hvor forskellige fremgangsmåder der er i de forskellige EU-lande.

I Danmark skulle der ikke indhentes mandater i Folketinget, før der kunne sendes fly afsted til evakuering. Men det skulle der i flere andre lande, som derfor kom flere dage senere frem.

- Der skal vi turde stille spørgsmålet: Har vi på tværs af EU-landene de rigtige rammer og de rigtige parlamentariske redskaber i forhold til de her uforudsete kriser, som kræver en ganske hurtig reaktion?, siger forsvarsministeren.

Ifølge Trine Bramsen er det ikke kun EU's rolle i håndteringen af krisen, der skal drøftes. Der mange aspekter, som skal diskuteres ordentligt igennem under mødet, lyder det.

Forsvarsministrene mødes til en uformel middag onsdag aften. Torsdag morgen og formiddag er blandt andet Afghanistan på dagsordenen. Og emnet ventes også rejst, når Nato og FN torsdag deltager ved mødet.

/ritzau/