Forsvarsminister til Netanyahu: Stop den retsreform nu

Israels forsvarsminister, Yoav Gallant siger, at den retsreform, som premierminister Benjamin Netanyahus regering forsøger at gennemtvinge, må standses.

Samtidig opfordrer han på et pressemøde lørdag aften til, at de meget store demonstrationer, der har været mod regeringen, stopper.

Hundredtusinder af israelere demonstrerer lørdag aften i Tel Aviv og andre byer i landet mod den planlagte domstolsreform. De mener, den vil omdanne Israel til et diktatur.

Det er 12. uge i træk, at folk i stort tal er gået på gaden for at protestere.

- De begivenheder, der udfolder sig i det israelske samfund, går ikke uden om militæret. Følelser af raseri, skuffelse og frygt har nået nogle højder, som vi ikke har set før, siger Gallant ifølge avisen Haaretz.

Han beretter om soldater, der ikke er mødt op til tjeneste i protest mod regeringens reformplan. Det er et tegn på, at også Israels sikkerhed svækkes.

Gallant tilhører lige som Netanyahu partiet Likud. Det viser, at sagen også har skabt splittelse i deres eget parti.

Han fortæller, at han senest har talt om det med Netanyahu og gjort sit synspunkt klart.

- På dette tidspunkt må vi stoppe processen og sætte os nede og tale sammen, siger han.

- Nu siger jeg det med min egen stemme: Vi må stoppe den lovgivende proces.

- Protesterne må også stoppe, tilføjer han.

Den israelske regering ventes i løbet den kommende uge at stemme om centrale dele af den nye lovgivning. Den vil formindske den israelske højesterets betydning og give regeringen større indflydelse, når der skal udpeges dommere.

Den vil også gøre det muligt med simpelt flertal i parlamentet at underkende afgørelser i højesteret.

Netanyahus regering omtales i Israel og store del af verden som den mest højreradikale i Israels historie.

