Forsvarsminister vil undersøge formodet amerikansk læk

Lækagen af det, der virker til at være en række tophemmelige dokumenter fra den amerikanske stat, skal undersøges til bunds, indtil kilden er fundet.

Sådan lyder det fra den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin, sent tirsdag aften dansk tid.

- Vi vil fortsætte med at undersøge og vende hver en sten, indtil vi finder kilden til det her og omfanget af det, siger han.

Dokumenterne viser tilsyneladende intime detaljer om en række stater og deres militære kompetencer.

Validiteten af dokumenterne er ikke blevet bekræftet.

Blandt andet kan man læse information, der tilsyneladende er relateret til Ukraines militære kompetencer og dets tilsyneladende utilstrækkelighed.

Ét dokument nævner, at en række vestlige lande angiveligt skal have et mindre antal specialstyrker udstationeret i Ukraine.

Det amerikanske justitsministerium har startet en strafferetlig efterforskning af dokumenternes offentliggørelse.

Lloyd Austins udtalelser repræsenterer første gang, at en højt rangerende repræsentant fra den amerikanske stat kommenterer på den formodede lækage.

Ifølge ham er det amerikanske forsvar klar over, at dokumenterne blev offentliggjort på sociale medier 28. februar og 1. marts.

- Det her er ting, vi kommer til at finde ud af, i takt med at vi fortsætter undersøgelsen, siger Lloyd Austin.

Det var først, da avisen The New York Times skrev om dokumenterne i sidste uge, at de blev bredt kendt.

Lækagen anses af nogle som værende én af de mest alvorlige sikkerhedskrænkelser, siden flere end 700.000 dokumenter, videoer og beskeder i 2013 blev offentliggjort på hjemmesiden WikiLeaks.

Visse eksperter i national sikkerhed samt amerikanske repræsentanter siger, at de mistænker, at kilden til lækagen muligvis kommer fra USA.

/ritzau/Reuters