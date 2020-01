Fortnite sælger for over 12 milliarder kroner i nyt godt år

Selv om rekordindtjeningen fra 2018 ikke blev gentaget, så var også 2019 et økonomisk godt år for Fortnite.

Det populære onlinespil Fortnite hentede i 2019 flere penge gennem digitale salg end noget andet spil.

Det fremgår af analyseselskabet Nielsens SuperData, der samler og udsender data om spilmarkedet. Det skriver CNN og techmediet Techspot.

I det forgangne år omsatte Fortnite for 1,8 milliarder dollar - svarende til godt 12 milliarder kroner på digitale salg. Spillet er dermed for andet år i træk det spil, der har omsat for flest penge via digitale salg i løbet af året.

Selv om Fortnite topper listen over digitale salg, så er tallet lavere end sidste år. Her omsatte Fortnite for 2,4 milliarder dollar - godt 16 milliarder kroner.

Det var det højeste beløb, et spil nogensinde har tjent på digitale salg på et år, oplyser SuperData ifølge The Telegraph.

Fortnite blev lanceret af spiludvikleren Epic Games i 2017. I spillet dyster 100 onlinespillere på en virtuel ø, hvor det gælder om at overleve længst muligt.

Spillet er gratis og kræver ikke umiddelbart tilkøb for at kunne dyste på lige fod med andre. Det siges typisk, at det ikke er et såkaldt pay-to-win-spil, forstået på den måde at det ikke er nødvendigt at bruge penge for at vinde.

Det er dog muligt at købe eksempelvis eksklusivt tøj og udstyr til sin karakter, og det er altså det, som Fortnite har tjent milliarder på.

Blandt gratis spil topper Fortnite listen over omsætning foran Dungeon Fighter Online, Honour of Kings, League of Legends og Candy Crush Saga.

Blandt spil, der koster noget, ligger Fifa 19 øverst på listen over indtjening ved digitale salg. Herefter følger Call of Duty: Modern Warfare, GTA 5, Fifa 20 og Call of Duty: Black Ops 4. Det skriver Techspot.

/ritzau/