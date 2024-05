Fortsat australsk brug af naturgas frustrerer klimaorganisation

Australien har torsdag offentliggjort planer om at holde fast i brugen af naturgas frem til efter 2050.

Landets regering lover, at planerne ikke kommer til at afspore målet om klimaneutralitet inden for de næste 30 år, skriver nyhedsbureauet AFP.

Madeleine King, der er minister for ressourcer, siger, at gas "fortsat vil være en vigtig energikilde".

De ord har antændt vrede hos miljøorganisationer, der har stemplet planerne som en "klimakatastrofe".

- Gas spiller en vigtig rolle i at støtte vores økonomi, siger King.

Australien har forpligtet sig på klimaneutralitet inden 2050. Premierminister Anthony Albanese forsvarer strategien for naturgas med, at det ikke bringer målsætningen i fare.

Som følge af planerne vil Australien også fortsætte med at sælge gas til udlandet. Indtægten herfra tæller på nuværende tidspunkt for omkring 14 procent af landets eksportindtægter.

Ifølge Gavan McFadzean, der er talsperson har organisationen Australian Conservation Foundation, bør planerne om at holde fast i naturgas skrottes.

- Gas er et meget forurenende fossilt brændstof. Afbrændingen af det har ansvaret for skovbrande, hedebølger, afblegninger af koralrev og oversvømmelser i Australien og rundt omkring i verden, siger Gavan McFadzean.

- Det er ikke grøn energi at erstatte en type af fossile brændsler med en anden, siger han.

Australien har de seneste år været plaget af både oversvømmelser, hedebølger og skovbrande.

Også det store koralrev Great Barrier Reef har været ramt af hændelser, hvor dele af revet er blevet bleget.

