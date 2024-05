Fortsat uro på Ny Kaledonien kræver 1000 flere betjente

Nogle områder af Ny Kaledonien har "undsluppet" statens kontrol. Flere styrker bliver derfor sendt til territoriet.

Det oplyser den franske regerings repræsentanter i det franske oversøiske territorium fredag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det sker, efter at der onsdag aften blev erklæret nødretstilstand på Ny Kaledonien. Det betød blandt andet, at der blev indsat soldater i gaderne.

- Der kommer forstærkninger for at kontrollere de områder, der er kommet ud af kontrol i løbet af de seneste dage, siger den franske højkommissær Louis Le Franc ved en pressebriefing.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil antallet af politibetjente, der er til stede på Ny Kaledonien, inden fredag aften stige fra 1700 til 2700 betjente.

Nyhedsbureauet skriver også, at det er hovedstaden Noumea, som kræver flere styrker.

AFP skriver, at de franske myndigheder siger, at 200 ud af 5000 "oprørere" er blevet tilbageholdt, efter at nødretstilstanden trådte i kraft.

Ifølge myndighederne er der blevet sat ild til bestemte virksomheders bygninger og til biler, butikker er blevet plyndret og veje er blevet spærret med barrikader. Det har udfordret adgangen til mad og medicin, lyder det fra myndighederne.

Også fredag har det lydt fra Ny Kaledoniens regering, at øen har nok fødevarer til to måneder - og at udfordringen derfor alene kan blive distribution af mad til befolkningen.

Ny Kaledonien betragtes som en af verdens sidste europæiske kolonier.

Artiklen fortsætter under annoncen

Frankrig erklærede nødretstilstand, efter at tre unge nykaledoniere samt en politibetjent døde under voldsomme optøjer. Hundredvis skal dertil være blevet kvæstet og flere betjente er kommet til skade.

Uroen har rod i en fransk lovændring, som denne uge er blevet stemt igennem i Nationalforsamlingen i Frankrig.

Den vil give franske borgere, som har boet ti år i Ny Kaledonien, mulighed for at stemme ved lokalvalg.

Kritikere frygter, at det vil mindske den oprindelige befolknings indflydelse. Frankrig kalder lovændringen en nødvendighed for at gøre valgene demokratiske.

/ritzau/